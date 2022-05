100 Prozent Zustimmung sind derzeit üblich in der ÖVP: War es vor eineinhalb Wochen Bundeskanzler Karl Nehammer, der sich über die volle Zustimmung der Delegierten freuen durfte, so folgte ihm am Mittwochabend Andreas Kinsky im Forum Kloster in Gleisdorf bei der Wahl zum ÖVP-Bezirksparteiobmann mit dem gleichen Ergebnis nach. Bemerkenswert: Bereits bei seiner Wahl 2017 hatte er 100 Prozent der Stimmen erhalten. "Damals waren es eher Vorschusslorbeeren. Jetzt stehe ich sieben Jahre an der Spitze, da muss man schon dem einen oder anderen Funktionär einmal auf die Füße treten. Daher freue ich mich über dieses Ergebnis wirklich sehr", sagte Kinsky.