Gleisdorf, Strallegg und Weiz – diese drei Gemeinden haben die Chance für die Platzwahl der Kleinen Zeitung bereits genutzt und wurden für die Wahl zum schönsten Hauptplatz der Steiermark nominiert. "Unser 2018 neu entstandener Dorfplatz ist Treffpunkt für Jung und Alt und lädt einfach zum Verweilen ein", schwärmt Anita Feiner, Bürgermeisterin der Gemeinde Strallegg. Für sie stand fest: "Heuer machen wir bei der Platzwahl auf alle Fälle mit." Um es an die steirische Spitze zu schaffen, werden auch schon fleißig die Werbetrommeln gerührt. Und das nicht nur in den sozialen Medien und über die Gemeinde-Homepage, sondern auch via Stimmzettel, die am Gemeindeamt, in Gasthäusern und Cafés zum Unterschreiben aufliegen.