Zu einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn wurden die Feuerwehren Ludersdorf und Nestelbach bei Graz am Mittwochnachmittag gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es kurz vor der Abfahrt Gleisdorf West, in Fahrtrichtung Wien, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, am hinteren Fahrzeug entstand ein massiver Sachschaden.