Einen Tag nachdem ihr Familienhund Emil von einem Unbekannten erschossen worden ist, ist die Fischbacher Bürgermeisterin Silvia Karelly stark betroffen, zeigt sich aber auch kämpferisch: "Ich bin nicht bereit, solche Angriffe einfach hinzunehmen und werde mich nicht in die Knie zwingen zu lassen", betont sie. Natürlich überdenke man nach so einer Tat auch die eigene Arbeit als Politikerin. "Mir fällt aber nichts ein, was jemanden dazu veranlasst, ein unschuldiges Viecherl so kaltblütig zu ermorden", sagt Karelly.