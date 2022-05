Kurz nach 1 Uhr in der Nacht rückten die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Weiz Dienstagnacht zu einem Verkehrsunfall auf der B72 auf Höhe Büchl bei Weiz aus. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, fehlte vom Lenker oder der Lenkerin des Fahrzeugs jede Spur. Der Pkw dürfte jedoch von der Straße abgekommen sein. Er überschlug sich und landete schlussendlich in einer angrenzenden Obstanlage.