Der Steirische Blasmusikverband zählt aktuell 19.110 aktive Musikerinnen und Musiker - darunter auch zehn aus dem Bezirk Weiz, die vergangene Woche das goldene Leistungsabzeichen auf ihrem Instrument abgelegt haben. Mit diesem Abzeichen haben sie die höchste Leistungsstufe der Blasmusik erreicht und wurden von Kulturlandesrat Christoph Drexler in der Aula der Alten Universität in Graz empfangen. Fast 3000 Musikerinnen und Musiker unterziehen sich in der Steiermark jährlich den Prüfungen in vier unterschiedlichen Stufen. "Die Leistungsabzeichen in Gold sind ein Ausdruck der Wertschätzung der Leistungen und gleichzeitig ein Beweis für die Qualität der steirischen Blasmusik", so Drexler.