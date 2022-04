Theater, Musik, Pflanzen und viel Frauenpower. So unterschiedlich die Programmpunkte des diesjährigen Komm.St Festivals auch sind, eines eint sie: Neue Kunst findet an alten Orten statt - und genau so lautet auch das Motto des Festivals, das von 29. April bis 3. Dezember zum bereits elften Mal stattfinden wird.