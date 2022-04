Punkt 2.30 Uhr – wenn es draußen noch dunkel ist – läutet für Theresa Mandl aus Fladnitz an der Teichalm tagtäglich der Wecker. Die 66-Jährige ist Zeitungszustellerin – und das seit nunmehr 30 Jahren. Bis 6 Uhr früh stellt die rüstige Pensionistin rund 90 Zeitungen zu. Rund fünf Kilometer legt sie jeden Morgen zurück. Und das per Fahrrad. "Das Zeitungszustellen ist mein täglicher Morgensport", sagt Mandl – generell ist sie sehr sportlich unterwegs. In ihrer Freizeit schwingt sie am Golfplatz den Schläger, oder es zieht sie zum Wandern oder Skifahren in die Berge.