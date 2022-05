3500 Mitglieder zählt der Alpenverein Weiz mit seinen beiden Ortsgruppen Birkfeld und Passail aktuell und ist damit die zweitgrößte Sektion der Steiermark. Heuer feiert der Verein 100-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Kunsthaus Weiz statt. Davor können sich Kletterbegeisterte von 10 bis 15 Uhr im Fun-Energy-Park Weiz am Kletterturm, der Slackline, Highline oder beim Boulderspiel ausprobieren. "Und bereits am Freitag, 6. Mai, gibt Peter Habeler mit einem Multivisionsvortrag im Kunsthaus Weiz einen Einblick in seine unzähligen Bergabenteuer aus den vergangenen Jahrzehnten", verrät Siegfried Pirkheim. Er ist erster Vorsitzender des Alpenverein Weiz und leitet diesen seit 2011.