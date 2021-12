Dem steiermarkweiten Protest des Pflegepersonals schlossen sich am Mittwoch auch Vertreter von LKH Weiz und Volkshilfe an. Mit Plakaten wurde vor dem Interspar in Weiz auf die Situation aufmerksam gemacht.

LKH Weiz und Volkshilfe machten in der Gleisdorfer Straße auf die Lage in Pflegeberufen aufmerksam © KK

Viel Verkehr war Mittwochmittag in der Gleisdorfer Straße in Weiz. Das war gut für die Vertreter von LKH Weiz und Volkshilfe, denn so wurden viele Menschen auf ihre Plakate aufmerksam, auf denen sie ihre Situation bekräftigten. "Mein Job ist sicher – keiner will ihn" stand da etwa zu lesen. Auch in vielen anderen steirischen Städten gab es diesen Protest, am Dienstag hatte die "Offensive Gesundheit – die Gewerkschaften" in Salzburg protestiert. Begonnen wurde der Protest um 12.15 Uhr, denn für die Organisatoren steht fest: "Es ist 15 nach 12!"