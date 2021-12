Verein "Innova"Für Frauen und Mädchen: Ab 11. Jänner gibt es Sprechstunden auch in Gleisdorf

Ab 11. Jänner bietet die Frauen- und Mädchenberatungsstelle "Innova" in Kooperation mit dem Institut für Familienförderung auch in Gleisdorf regelmäßig Sprechstunden an. Jedes Anliegen wird hier ernst genommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulrike Gärtner (Geschäftsführerin von Innova), Annemarie Strohmaier (Leiterin Familieninstitut Gleisdorf) und Nadja Holzmüller (Beraterin bei Innova) © Julia Kammerer

Tür auf, Schuhe aus. Das Erste, worum gebeten wird, wenn man das Institut der Familienförderung in Gleisdorf betritt. In heimeligen Räumlichkeiten führt Leiterin Annemarie Strohmaier mit ihrem 14-köpfigen Team das Institut in Gleisdorf. In verschiedensten Bereichen bekommen Familien hier Hilfe – beispielsweise werden Diagnostik, Therapien und Beratungen angeboten. Es gibt Antiaggressions- und Coolnesstraining, Schwangerschaftsberatung sowie Fort- und Weiterbildungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.