Kleine Zeitung +

Faschingsbeginn In Weiz sind die Narren los

Dieses Jahr ist alles anders, auch der Auftakt zum Fasching gestaltet sich heuer dank Corona und Co. daher einmal ganz neu. Hofnarr und Faschingskanzler riefen mit ihrer Truppe am Hauptplatz in Weiz den Beginn der Faschingszeit via Live-Stream aus.