Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht es aus, wenn im Gemeinderat online abgestimmt wird © Sonja Berger

21 Gesichter nebeneinander am Computerbildschirm, Gemeinderätinnen und -räte, wie sie vor bunten Vorhängen oder Mappen in ihrem Zuhause sitzen und zuhören: So sah sie aus, die erste Online-Gemeinderatssitzung in Passail und damit auch gleichzeitig die erste, die live im Internet übertragen wurde. Um die 100 Personen dürften sie verfolgt haben, mit insgesamt mehr als 600 Zugriffen – obwohl es eine vierstündige Marathonsitzung bis 23 Uhr war.