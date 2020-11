Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hanna I. schaute mit frischer Kost bei Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (li.) und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (re.) in der Grazer Burg vorbei © Land Steiermark/Streibl

Morgen, am 13. November, ist Tag des Apfels - da rückte Apfelkönigin Hanna Schwarz aus Neudorf (Gemeinde Ilztal) zu einem hochoffiziellen Besuch in der Grazer Burg aus: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang empfingen sie und ihre Ladung frischer steirischer Äpfel. Denn die gibt es, der schwierigen Bedingungen in diesem Erntejahr zum Trotz: „Der Spätfrost im Frühjahr und die große Niederschlagsmenge im Oktober stellten Schwierigkeiten dar – dennoch können die steirischen Obstbäuerinnen und Obstbauern mit der heurigen Ernte zufrieden sein. Regionalität und Qualität gewinnen wieder an Wert“, sagte Schützenhöfer.