Es ist ruhig auf den Straßen und in den Geschäften. Ein Rundgang in Gleisdorf und Weiz am ersten Tag des neuerlichen Lockdowns.

In der Gleisdorfer Innenstadt ist es sehr ruhig Foto © Jonas Pregartner

Mittagszeit bei bedecktem Himmel in der Solarstadt Gleisdorf. Lockdown zwei, Tag eins. Am Gehweg der Bürgergasse liegt an diesem Dienstag ein Mund-Nasen-Schutz. Vielleicht vorbildlich getragen, sicher aber falsch entsorgt. Im Reisebüro ist es finster, aktuell sperre man um 12 Uhr zu, verrät ein Zettel an der Tür. Aus dem Barbershop dringt Licht – und laute Musik. Kunden sieht man auf den Friseurstühlen aber keine.