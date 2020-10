Fladnitz an der Teichalm Und sie texten doch im Almenland

Facebook

Die öffentlichen Auftritte beim Songwriting Camp im Almenland werden heuer in viel kleinerer Form abgehalten © Fotoglick

Texten – darunter verstehen die jungen Menschen, jemand anderem Textnachrichten auf einer digitalen Plattform, am häufigsten ist wohl WhatsApp, hin und herzuschreiben. Ältere Menschen verstehen unter „texten“ aber auch noch, Liedertexte zu verfassen. Und genau das wird in der kommenden Woche wieder im Almenland passieren. Konkret beim „Almenland Songwriting Camp“ in der Pension Elmer in Fladnitz an der Teichalm.