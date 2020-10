Facebook

Sujetbild © (c) Jürgen Fuchs

Eine Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in Gleisdorf verständigte am Montag, dem 12. Oktober, gegen 19 Uhr die Polizei. Zwei unbekannte Personen, die in der Vergangenheit zwei Ladendiebstähle begangen hätten, würden sich erneut im Geschäft aufhalten. Als die Polizisten im Geschäft eintrafen, waren die Männer noch immer im Geschäft. Sie befragten sie und dabei stellte sich heraus, dass die zwei rumänischen Staatsbürger auch an diesem Tag einen Ladendiebstahl begangen hatten.