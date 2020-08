Erweiterung Penny baut Filiale in Weiz neu auf

Facebook

Der bisherige Penny-Markt wurde abgerissen - an gleicher Stelle entsteht ein neuer © Raimund Heigl

Bauarbeiten gibt es in Weiz auch in der Gleisdorfer Straße, direkt neben dem McDonald's. Dort wurde nämlich die bisherige Penny-Filiale komplett abgerissen. An gleicher Stelle wird ein neuer Markt gebaut, der voraussichtlich am 10. Dezember eröffnen wird. Die neue Filiale wird 670 Quadratmeter groß sein statt bisher 500 Quadratmeter. Die Erweiterung wird dazu genutzt, den Frischebereich und den Penny-Marktstand mit frischem Obst und Gemüse auszubauen.