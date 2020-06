Facebook

© Herwig Heran

Ganz anders als geplant verläuft das Jubiläumsjahr „100 Jahre ATUS Weiz“ in dem 28 Veranstaltungen geplant waren. Schon nach vier Veranstaltungen kam das „Corona -Break“. Am Freitag Abend, an dem ursprünglich der City Run geplant war, wurde zu der im Mai geplanten Jubiläumsausstellung eingeladen. Auf sieben Ausstellungskuben wird in der Kunsthauspassage die 100-jährige Vereinsgeschichte präsentiert. Von der Gründung als Arbeiter Turn- und Sportverein mit 313 Mitgliedern im Jahr 1920 bis zum heute ältesten, größten und renommiertesten Sportverein Steiermarks mit über 1500 Mitliedern und 20 Sektionen.