Eine Pkw-Lenkerin hat in Weiz einen herannahenden Zug übersehen (Symbolfoto) © Raimung Heigl

Glück im Unglück hatte eine 52-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag in Weiz. Sie krachte in der Schubertgasse in einen Zug, kam aber letztlich mit leichten Verletzungen davon.