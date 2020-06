Facebook

Julia Werchota eröffnete eine Wahlarztpraxis in Weiz © Die Mosbachers

Angesichts der Coronakrise ist es fast ein bisschen untergegangen, dass in Weiz im Ärztezentrum (Hans-Sutter-Gasse 3) eine neue Arztpraxis eröffnet hat. Dr. Julia Werchota verbindet in ihrer Arbeit ganzheitliche Methoden (wie z. B. Akupunktur, Schröpfen und manuelle Medizin) mit der Schulmedizin. Damit bietet sie ein breites Spektrum an Behandlungsmethoden an.