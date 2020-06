Facebook

Gleisdorf: Viele Wohnungen und Geschäfte, aber auch zahlreiche Autos © Jonas Pregartner

Rund 2500 Einwohner hatte Gleisdorf im Jahr 1920. Die günstige Verkehrslage des damaligen Marktes ließ eine gedeihliche Entwicklung erwarten. Mit der Stadterhebung ging am 8. Juni 1920 ein lang gehegter Wunsch der Gleisdorfer in Erfüllung. Seitdem ist die aktuell zweitgrößte Kommune im Bezirk auf fast 11.000 Einwohner angewachsen. Wie aber wird sich die Stadt in 15 Jahren entwickelt haben, was gefällt den Gleisdorfern (nicht), was wünschen sie sich für die nächsten Jahre – wir haben vier von ihnen dazu befragt.