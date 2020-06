Eine Woche vor der Eröffnung durften wir einen ersten Blick in das schon fast fertige Jufa-Hotel Weiz machen. Trotz der Krise der Branche blicken die Betreiber optimistisch in die Zukunft.

Hoteldirektor Ingo Reisinger, Bürgermeister Erwin Eggenreich und Jufa-Chef Gerhard Wendl in einem der Zimmer des neuen Jufa Weiz © Raimund Heigl

Am kommenden Donnerstag (11. Juni) ist es soweit, da eröffnet das Jufa-Hotel in Weiz direkt neben der Stadthalle seine Pforten. 41 Zimmer mit 123 Betten stehen während des gesamten Jahres zur Verfügung. Im Sommer kommen noch 24 Zimmer (mit 60 weiteren Betten) dazu, die während des Jahres für die Schülerinnen und Schüler und Lehrlinge des Jugendcampus genutzt werden. Das Jufa Weiz will sich als vielseitiges Hotel präsentieren, das sowohl Sportvereinen als auch Musikkapellen als Anlaufpunkt dienen soll. Der Seminarbereich ist ein ebenso wichtiges Segment und dazu kommt noch der Familienbereich inklusive Kegelbahn. Dazu kommt der Wellnessbereich mit Blick auf die Basilika am Weizberg. Der zweistöckige Indoor-Spielbereich spielt wirklich alle Stückeln und ist für jedermann zu benutzen, nicht nur für Hotelgäste.