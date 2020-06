Facebook

Während der Corona-Krise hätten die Menschen im Almenland das Angebot in ihrer Region sehr geschätzt, sagt Michaela Hirtler, Geschäftsführerin der Almenland Regionalentwicklung GmbH - und das soll auch so bleiben, nun, wo langsam wieder Normalität einkehrt. "Die Einheimischen sollen weiter die Betriebe in der Region unterstützen und regional kaufen und auch die Ausflugsziele und Wirte hier nützen. Das unterstützt sie schließlich auch selber, weil es die Arbeitsplätze in der Region hält. Landwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft, all das hängt bei uns sehr stark zusammen. Wir sitzen alle in einem Boot", sagt Hirtler.