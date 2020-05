In der ersten Sitzung des Passailer Gemeinderates in Corona-Zeiten fielen fast alle Beschlüsse einstimmig - auch die Bestellung der neuen Amtsleiterin. Bürgermeisterin Eva Karrer rechnet mit 450.000 Euro aus dem Gemeinde-Investitionspaket der Regierung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Amtsleiterin Petra Neuhold und ihr Vorgänger Helmut Hindler © Privat

Passail hat eine neue Amtsleiterin: Petra Neuhold, zuvor stellvertretende Amtsleiterin, wurde am Montag vom Gemeinderat in der Raabursprunghalle einstimmig bestellt. Insgesamt ist sie seit 18 Jahren in der Gemeindestube tätig. Der bisherige Amtsleiter Helmut Hindler, Jahrgang 1960, tritt im Herbst seinen Ruhestand an und hat zuvor noch Resturlaub zu verbrauchen. Er trat 1979 - in Neuholds Geburtsjahr - in den Gemeindedienst ein und führte seit 1995 die Geschäfte der Gemeinde Passail.