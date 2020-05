Die ersten evangelischen Gottesdienste nach Corona stehen in Weiz und Gleisdorf an. Die Weizer Gemeinde führt am Pfingstsonntag außerdem ein neues, modernes Gottesdienstformat ein.

Die Gustav-Adolf-Kirche der evangelischen Gemeinde in Weiz © KK

Auch in den beiden evangelischen Gemeinden im Bezirk Weiz starten unter entsprechenden Hygienemaßnahmen die Gottesdienste wieder. Am 24. Mai um 10 Uhr feiern die Weizer erstmals nach der Corona-Pause in der Gustav-Adolf-Kirche, am 31. Mai (Pfingstsonntag) um 9.30 Uhr starten auch die Gleisdorfer - allerdings nicht in der Christuskirche, sondern im Garten des Pfarramtes (Dr.-Martin-Luther-Gasse 3).