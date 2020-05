Facebook

Der Weizer Pfarrer Toni Herk-Pickl vor der Basilika am Weizberg © Robert Breitler

Leider habe es so manche Falschmeldung in Bezug auf die ab heute wieder öffentlichen Gottesdienste gegeben, bedauert der Weizer Pfarrer Toni Herk-Pickl: „Die Kommunion findet statt“, hält er fest. Aber nur als Handkommunion „und es ist der einzige Moment, in dem auch der Priester den Mund-Nasen-Schutz tragen muss“, erklärt Herk-Pickl. Die Kirchgeher müssen überhaupt die ganze Zeit über den Schutz tragen, auch beim Empfangen der Kommunion. Nur kurz, um den Leib Christi in den Mund zu stecken, dürfe der Mund-Nasen-Schutz entfernt werden.