Knutscheri in luftiger Höhe © Montage/Bauernhofer

Echt jetzt? Der Bauernhofer auf der Brandlucken lädt zur Knutscherei ein? Ja, und das auch ganz offiziell und auch nicht unanständig, denn die "Knutscherei" ist einfach ein Ort, an dem man etwas abgesondert von anderen Menschen in Ruhe seine Jause essen kann. Abgesondert heißt in diesem Fall, man kraxelt über eine Leiter auf einem Hochsitz - die "Knutscherei" - und hat dann in vier oder fünf Metern über dem Erdboden eine wunderbare Sicht ins Gelände. Ja, und jausnen kann man auch, weil man sich vorher das Bschoadbinkerl (für Nichtsteirer: Jausenpackerl) abgeholt oder gleich dort zustellen lassen hat.