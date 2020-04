Facebook

Durch meine Arbeit in der Buchhandlung Plautz bin ich auf das Buch „Alles still auf einmal“ von Rhiannon Navin gestoßen. Der sechsjährige Zach wird Zeuge eines schrecklichen Ereignisses. Er überlebt einen Amoklauf an seiner Schule und verliert dabei seinen älteren Bruder Andy. Die Handlung spielt an einer amerikanischen Schule und wird aus der Sicht von Zach erzählt.