Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Partystimmung im Rossini, das wird es - zumindest unter den aktuellen Besitzern - nicht mehr geben © KK

Wenn am 15. Mai die heimischen Gastronomen nach der Corona-Zwangspause wieder aufmachen dürfen, bleibt das Rossini von Manfred Hofer und Markus Moder samt Tanzlokal Mambo in Gleisdorf geschlossen. Es soll verkauft werden. „Die Abendgastronomie wird wahrscheinlich bis zum Winter nur bis 23 Uhr offenhaben dürfen“, sagt Moder. Das Tanzlokal hätte indes ohnehin sicher noch ein, zwei Monate geschlossen bleiben müssen, meint Moder: „Wie willst du den Meter Distanz in Diskotheken einhalten?“ Allerdings nicht der einzige Grund, das Geschäft sei bereits vor Corona „nicht mehr so rosig“ gelaufen.