Löscheinsatz für zwei Feuerwehren am Karsamstag: In Gleisdorf brannte ein Holzhaufen.

Gleisdorf: Löscheinsatz in Frankenberg

Aus vorerst noch unbekannter Ursache begann am Karsamstag am Nachmittag im Gleisdorfer Ortsteil Frankenberg ein aufgeschichteter Holzhaufen zu brennen. Das Feuer griff auch auf weiteres Holz und Gestrüpp in der unmittelbaren Umgebung über.