Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Pojer liest Kinderbücher © SPÖ

"Einen kleinen Beitrag leisten, um Eltern in ihrer Betreuungstätigkeit zu entlasten" möchte der Birkfelder Wolfgang Pojer. Der erst vor Kurzem in Pension gegangene Landesschulinspektor für die Volksschulen stellt Kindern (und Eltern) nicht nur eine Powerpoint-Präsentation mit Bildern und den Texten dazu zur Verfügung, damit Volksschulkinder beschäftigt sind, er liest auch selbst nach Terminvereinbarung via Videokonferenz Bücher vor und regt die Kinder an, sich selber eine Fortsetzung der Geschichte zu überlegen.