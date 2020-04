Der in Weiz aufgewachsene Pianist Philipp Scheucher schickt aus seiner Wohnung in Deutschland eine musikalische Grußbotschaft an die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung.

Philipp Scheucher © KK

Wie all seine Kollegen hat auch er aus Weiz stammende Pianist Philipp Scheucher derzeit keine Möglichkeiten, öffentlich aufzutreten. Also hat er die Konzertflügel großer Kulturzentren mit dem Pianino zu Hause in seinem Wohnzimmer in Hannover getauscht. Von dort aus überträgt er täglich live sein "Couchkonzert"über Facebook.