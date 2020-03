Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das LKH Weiz war laut Primar Gerhard Zischka das erste LKH in der Steiermark, das Patienten schon vor den Toren des Krankenhauses auf Covid-19 getestet hat. Am Wochenende konnten dort vier positive Fälle nachgewiesen werden.

Corona-Tests am LKH Weiz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die "Lagune" vor dem Weizer LKH © LKH Weiz

Kommen Patientinnen und Patienten ins LKH Weiz, werden sie vor dem Betreten des Gebäudes auf das Coronavirus hin getestet - und zwar in der "Lagune", wie das Zelt vor dem LKH genannt wird. Aufgestellt wurde es am 16. März. Seitdem wurden 20 bis 22 Testungen pro Woche durchgeführt, wie Primar Gerhard Zischka sagt. Je nach Testergebnis gehen die Patientinnen und Patienten nach dem Test wieder nach Hause oder werden an entsprechende Stationen weitergeleitet.