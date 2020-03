Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Weizer Bauernmarkt vor der Chorona-Krise © Herwig Heran

Eine Liste der Direktvermarkter rund um Weiz hat der Referent für den ländlichen Raum, Engelbert Hierzer (Team Krottendorf), zusammengestellt. Die vier Bauernmärkte Weiz, Weiz-Krottendorf, Mitterdorf und St. Ruprecht, so Hierzer, werden weiterhin in gewohnter Form abgehalten. "Wir bitten die Kunden, die Verhaltensregeln bei einem möglichen sozialen Kontakt einzuhalten, damit wir gemeinsam diese schwierige Phase bewältigen können. Die Beschicker garantieren ihrerseits einen sorgsamen Umgang beim persönlichen Kontakt", schreibt Hierzer in einer Aussendung.