Der St. Ruprechter Unternehmer Hans Kleinhappl wollte seinem Freund Leon Christandl zu dessen 25. Geburtstag auch in Corona-Zeiten eine Freude machen.

Feiern in Zeiten von Corona

Hans Kleinhappl (rechts) "belieferte" Leon Christandl © KK

Wer derzeit Geburtstag hat, muss auf eine Party in großer Runde verzichten. Gefeiert wird gemäß der coronabedingten Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen alleine oder mit der Familie bzw. den Mitbewohnern. Auf den hauptberuflichen Rettungssanitäter und freiwillige Feuerwehrmann Leon Christandl aus St. Ruprecht an der Raab wartete an seinem 25. Geburtstag aber eine ganz besondere Überraschung: "Ich bin auf der Couch gesessen und dann kommt der Bagger."