In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Hubschrauber wurde der Mann ins Spital gebracht © Juergen Fuchs

Um 10.15 Uhr führte am Montagvormittag ein 60-jähriger gebürtige Pole aus dem Bezirk Weiz in einer Gärtnerei in Puch bei Weiz Arbeiten auf einer Lkw-Ladefläche durch.