Wie es an den Schulen im Bezirk Weiz in Zeiten von Corona ausschaut und wie das E-Learning funktioniert.

HTL-Direktor Gottfried Purkarthofer in der leeren Schulaula © KK

"Fast schon spooky", also gespenstisch, so beschreiben die beiden Direktoren Gabriele Zierler (HLW) und Gottfried Purkarthofer (HTL) die Atmosphäre im Bundesschulzentrum Weiz. Seit 16.3. haben Schüler aller Schulstufen (Volksschule, Neue Mittelschulen, Unterstufe, Oberstufe) bis zu den Osterferien keinen regulären Unterricht in den Schulen, sondern bekommen Arbeitsaufträge bzw. werden mittels E-Learning unterrichtet. "Stichprobenartige Rückfragen zeigen, dass das gut funktioniert", sagt Purkarthofer.