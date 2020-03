Facebook

Das Bundesschulzentrum Weiz, in dem HTL, HAK und HLW untergebracht sind © Jonas Pregartner

Ab nächsten Montag (16.3.) sind alle österreichischen Unterstufen, ab Mittwoch (18.3.) alle Oberstufen geschlossen. "Alle offenen Fragen aus den Bundesländern bezüglich des Schulbetriebs werden im Ministerium gebündelt, beantwortet und in Form von Informationsschreiben und etwaigen Erlässen allen Schulleitungen und den am Schulgeschehen Beteiligten zur Kenntnis gebracht", hieß es Donnerstagmittag (12.3.) in einem Schreiben von der steirischen Bildungsdirektion an die Medien.