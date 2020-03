Facebook

Erwin Eggenreich, Harald Messner, Robert Keglevic, Martin Auer und Umweltreferentin Barbara Kulmer © Jonas Pregartner

Seit mehr als zwei Jahren bemüht man sich in der Stadt Weiz intensiv um Alternativen zum Pkw. Die S-Bahn fährt nun bis in den Norden (mit allen Problemen), gemeinsam mit dem Umland wird der Radwege-Ausbau forciert, außerdem setzt man stark auf das Zu-Fuß-Gehen. Mittels städtischem E-Car-Sharing will man nun den – mit fossilen Brennstoffen betriebenen – Pkw-Verkehr weiter reduzieren.