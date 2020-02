Die Erwartungen der Gemeinde, aber auch der Sportartikelhändler, bei weitem übertroffen hat die neue Kunsteis-Anlage vor dem Forum Kloster in Gleisdorf. Am Faschingsdienstag ist Saisonschkuss, kostumierte Kinder laufen gratis.

Die fünfköpfige Pinguinfamilie steht den Kindern am Faschingsdienstag ein letztes Mal zur Verfpgung © Katharina Lagler

Ein äußerst positives Resümee zieht man in Gleisdorf nach der ersten Saison mit Kunsteislaufplatz. „Das Angebot hat bombig eingeschlagen”, fasst es Bürgermeister Christoph Stark zusammen: Mehr als 11.200 zahlende Besucher konnte man seit der Eröffnung am 7. Dezember willkommen heißen, die Eintrittspreise lagen je nach Alter zwischen einem und drei Euro. Zusätzlich nutzten an den Vormittagen 1300 Schülerinnen und Schüler den Platz (zu einem Mini-Eintrittspreis). Stark berichtet auch von positiven Rückmeldungen der Wirtschaft, etwa von Kaffeehäusern, die neue Gäste von auswärts bemerkt hätten.