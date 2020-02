Herrlich schmackhaft sind die Krapfen von Romana Nigitz aus Takern II. Und goldprämiert obendrein. Kleine-Zeitung-Mitarbeiterin Katharina Lagler durfte in der Backstube Mäuschen spielen.

Romana Nigitz mit ihren ausgezeichneten Faschnigskrapfen © Katharina Lagler

Es duftet leicht süßlich, irgendwie bekannt. Jedenfalls herrlich. Der Weg führt durch einen Gang, vorbei an zahlreichen Medaillen und Urkunden. Das Ziel und somit Quelle des vielversprechenden Geruchs liegt im Keller eines Einfamilienhauses am Rande von Takern II (Gemeinde St. Margarethen an der Raab). Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.