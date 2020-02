Der 21-jährige Dominik Saulauf wird für die FPÖ als Spitzenkandidat in der Bezirksstadt Weiz antreten, die Liste umfasst nur einen weiteren Kandidaten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FPÖ tritt nun doch auch in der Stadt Weiz an © Kleine Zeitung/Scheriau

Bis zuletzt hatte es nicht gut ausgesehen für eine Kandidatur der FPÖ in der Bezirksstadt Weiz. Vor fünf Jahren hatte Martin Eder, ein gebürtiger Leobener, die Liste angeführt. Doch aus gesundheitlichen Gründen konnte er schon einige Zeit nicht mehr aktiv an der Gemeindepolitik teilnehmen. Vor einem Jahr wurde dann Rebecca Weiland als neue Ortsparteivorsitzende vorgestellt. Sie konnte nicht in den Gemeinderat einziehen, weil sie 2015 noch nicht auf der Kandidatenliste gestandne war, war aber fix als Spitzenkandidatin für die Wahl 2020 eingeplant. Dich sie statt Teilzeit stieg sie auf Vollzeitarbeit um und verzichtete daher, ihre politische Arbeit voranzutreiben.