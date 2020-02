Facebook

Mit einem Schreck dürften die Volksschulkinder und die Lenkerin eines Schulbusses am Mittwoch in der Früh davongekommen sein. Auf dem Weg in die Volksschule Arzberg krachten ein Pkw und der Schulbus auf der L357 ineinander. Zum Glück war ein zweiter Schulbus gleich hinter dem ersten. Die Fahrerin des zweiten brachte ihre Passagiere in die Schule und holte danach gleich die Kinder im verunfallten Fahrzeug ab.