Auch das ist im Modell vorgesehen: Kinder helfen einander, den Stoff besser zu verstehen © S.Kobold - stock.adobe.com

Aus der Initiative „Bildung Weiz“ ist neben der Mehrstufenklasse in der Volksschule Weiz nun ein Folgemodell in der Neuen Sportmittelschule in Weiz entstanden: eine Modellklasse. Im ersten Jahr werden 15 Kinder aufgenommen, die mit erprobten alternativen Lernformen eine ganz neue Schulkarriere einläuten werden.