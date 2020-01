Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Weizer Hochzeitsmesse wird für das Heiraten geworben – mit zahlreichen Produkten und Angeboten rund um den schönsten Tag © Herwig Heran

Seit 1. Jänner 2019 gibt es auch neue gesetzliche Bestimmungen für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften. So besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaften für verschieden- und gleichgeschlechtliche Paare. Das Mindestalter für eine Ehe, die durch das Ja Wort zustande kommt, beträgt 16 Jahre und erfordert bis zur Volljährigkeit die Zustimmung der Eltern. Das Mindestalter für die eingetragene Partnerschaft (EP), die durch eine Unterschrift besiegelt wird, ist die Volljährigkeit mit 18 Jahren. In der Ehe haben beide Partner die Obsorge für ihre Kinder, in der EP ist die Mutter der Kinder dafür zuständig. In der Ehe hat ein schuldlos Geschiedener Unterhaltsanspruch wie in aufrechter Ehe. Dagegen gibt es in der EP einen geringeren nachpartnerschaftlichen Unterhalt für den schuldlosen Partner.