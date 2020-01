Viele Gemeinden bieten die Abholung alter Christbäume an. Was sie dabei erleben und was aus den einstigen Prachtbäumen einmal wird.

Am Donenrstag wurden in Passail ausgediente Christbäume abgeholt © KK

Gestern waren die Sammler in Passail und St. Ruprecht an der Raab unterwegs. Am Samstag ist der Sammelplatz für ausgediente Christbäume in Birkfeld offen und ab Dienstag nächster Woche können die Weizer und Gleisdorfer ihre alten Christbäume zu den Sammelplätzen bringen.

Weit muss man in Gleisdorf nicht gehen, allein 78 Sammelstellen gibt es in der Stadtgemeinde. „Wir sind mit den Stadtwerken zwei Tage unterwegs und führen die Bäume zum Kompoststand. Dort werden sie gehäckselt und dann kompostiert“, sagt Bauhofleiter Willibald Rodler.