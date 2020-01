Kleine Zeitung +

Der Bezirk Weiz in Zahlen Steirische Spitzenplätze für Miesenbach, Fladnitz oder Mortantsch

Miesenbach hat die meisten verheirateten Paare der Steiermark und die größten Haushalte. Es ziehen mehr Leute in den Bezirk als ihn verlassen, die Arbeitslosigkeit ist in Weiz im Steiermarkvergleich am geringsten.