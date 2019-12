Was ist am 31. Dezember los im Bezirk Weiz? Es gibt Sternwanderungen, einen Rote-Nasen-Lauf und Silvesterpartys. Hier ein kleiner Überblick.

© Rote Nasen

Ein bisschen Bewegung am Silvester-Tag? Nach Keks und Weihnachtsessen sicher keine schlechte Idee. Gewandert wird am 31. Dezember etwa in Hofstätten/Raab mit Start um 13.30 Uhr in jeder Katastralgemeinde bis zum Gemeindezentrum in Pirching. Gewandert wird auch rund um Gleisdorf, mit Start um 13 Uhr an verschiedenen Treffpunkten bis zum Buschenschank Maurer. Veranstaltende ist jeweils die ÖVP.