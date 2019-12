Kleine Zeitung +

Pferde, Ponys und Kutschen Weizer Stefaniritt mit Pferdesegnung

Jedes Jahr finden am Stefanitag in vielen Orten in der ganzen Steiermark Stefaniritte mit anschließender Pferdesegnung statt. In Weiz fand der Stefaniritt nun schon zum 30. Mal statt.